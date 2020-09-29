Генту буде важко відігратися у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів екснападник київського клубу Олег Саленко.

"Шанси 90 на 10 на користь Динамо. Гент приїде відіграватися, але забити Динамо два м'ячі у бельгійців - це щось фантастичне.

Динамо буде грати від захисту, на контратаках. Кияни мають позитивний результат і ловитимуть суперника на контратаках. Ми вже бачили, що захист у них часто "пливе".

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Гент буде розраховувати на стандарти, тому потрібно фолити подалі від воріт, щоб було поменше навісів у карний майданчик Динамо", - сказав Саленко.