Луческу: У Генті є ким замінити Яремчук

Динамо буде складно у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Гравці добре підготовлені і, я впевнений, завтра викладуться на всі 100%. Ми не звертаємо уваги на результати Гента і його невдачі в чемпіонаті. Зокрема, в останньому матчі Гент створив багато моментів і діяв агресивно, але пропустив три безглуздих голи. Це зламало його гру, хоча футболісти продемонстрували чудовий футбол.

Нам буде складно, незалежно від того, що не зіграє Яремчук. Там є кому його замінити. Гент виручив 32 мільйони за Джонатана Девіда, купив 10 гравців за ці гроші і добре підсилився", - сказав Луческу.