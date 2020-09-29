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Луческу: У Генті є ким замінити Яремчук

Сьогодні 09:12 72 0
Мірча Луческу прокоментував матч проти Гента
Луческу: У Генті є ким замінити Яремчук
#Гент, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Динамо буде складно у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Гравці добре підготовлені і, я впевнений, завтра викладуться на всі 100%. Ми не звертаємо уваги на результати Гента і його невдачі в чемпіонаті. Зокрема, в останньому матчі Гент створив багато моментів і діяв агресивно, але пропустив три безглуздих голи. Це зламало його гру, хоча футболісти продемонстрували чудовий футбол.

Нам буде складно, незалежно від того, що не зіграє Яремчук. Там є кому його замінити. Гент виручив 32 мільйони за Джонатана Девіда, купив 10 гравців за ці гроші і добре підсилився", - сказав Луческу.

Матч Динамо - Гент відбудеться у Києві 29 вересня, о 22:00.

Раніше, Луческу розповів про стан Родрігеса перед матчем з Гентом.

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