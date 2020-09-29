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Циганик: Луческу потрібен центральний захисник

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Циганик: Луческу потрібен центральний захисник
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо шукає досвідченого центрального захисника.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Які позиції хоче підсилити Динамо? Луческу, перш за все, хоче центрального захисника. Бурда вибув надовго, Попов тільки повертається, Забарний і Сирота ще молоді. Тому потрібен хтось досвідчений на цю позицію. Також головний тренер киян хоче підсилити середину поля. Купити одного з вінгерів. Крім того, лівий захисник і, безперечно, нападник.

Якщо Супряга перейде в Болонью, то на його місце буде куплений новий форвард. Але хто може замінити Супрягу – це вже запитання. Луческу наполягає на тому, що це мають бути бразильці доволі високого рівня або гравці національних збірних у Європі. На менший рівень він не погодиться. Адже це передбачає статус київського Динамо", - розповів Циганик.

Нагадаємо, Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів.

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