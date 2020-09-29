Циганик: Луческу потрібен центральний захисник

Динамо шукає досвідченого центрального захисника.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Які позиції хоче підсилити Динамо? Луческу, перш за все, хоче центрального захисника. Бурда вибув надовго, Попов тільки повертається, Забарний і Сирота ще молоді. Тому потрібен хтось досвідчений на цю позицію. Також головний тренер киян хоче підсилити середину поля. Купити одного з вінгерів. Крім того, лівий захисник і, безперечно, нападник.

Якщо Супряга перейде в Болонью, то на його місце буде куплений новий форвард. Але хто може замінити Супрягу – це вже запитання. Луческу наполягає на тому, що це мають бути бразильці доволі високого рівня або гравці національних збірних у Європі. На менший рівень він не погодиться. Адже це передбачає статус київського Динамо", - розповів Циганик.