Ліверпуль здобув вольову перемогу над Арсеналом у 3 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру АПЛ Ліверпуль святкував домашню перемогу над лондонським Арсеналом.
Спочатку команди обмінялися забитими голами - на влучний удар Лаказетта відповів Мане. А потім Робертсон вивів вперед господарів. А наприкінці матчу Діогу встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:1. То ж Ліверпуль здобув вольову перемогу.
Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 28 вересня
Ліверпуль - Арсенал 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 25 Лаказетт, 1:1 - 28 Мане, 2:1 - 34 Робертсон, 3:1 - 88 Діогу
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