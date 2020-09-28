Ліверпуль здобув вольову перемогу над Арсеналом у 3 турі АПЛ

На один гол канонірів мерсисайдці відповіли трьома

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру АПЛ Ліверпуль святкував домашню перемогу над лондонським Арсеналом.

Спочатку команди обмінялися забитими голами - на влучний удар Лаказетта відповів Мане. А потім Робертсон вивів вперед господарів. А наприкінці матчу Діогу встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:1. То ж Ліверпуль здобув вольову перемогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

3 тур, 28 вересня

Ліверпуль - Арсенал 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 25 Лаказетт, 1:1 - 28 Мане, 2:1 - 34 Робертсон, 3:1 - 88 Діогу

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