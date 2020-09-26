 Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна виграла 15-й титул WTA
Сьогодні 16:15 521
Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція 2 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 15:53 385
Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 435
Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:11 1291
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
Сьогодні 15:04 1138
Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:08 200
Дерев'янченко - Чарло: анонс і прогноз чемпіонського бою WBC
Сьогодні 11:02 408
Полісся може знятися з чемпіонату Першої ліги
Вчора 22:57 1660
Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо
Вчора 22:46 886
Бех-Романчук із найкращим стрибком у сезоні виграла етап Діамантової ліги
Вчора 20:59 1039
Блоги
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:04 1117
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залившся удесятьох
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залившся удесятьох Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:41 277
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:13 275
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 324
Відео дня. Фантастичний гол Романа Буса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ
Відео дня. Фантастичний гол Романа Буса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:20 795 1
Карлос зробив татуювання на честь свого неймовірного голу в фіналі Ліги Європи
Карлос зробив татуювання на честь свого неймовірного голу в фіналі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 10:55 951
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
24.09.2020 18:22 762
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
24.09.2020 13:49 33657 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
24.09.2020 07:46 580
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
24.09.2020 01:57 1608
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
24.09.2020 00:08 2740
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
23.09.2020 22:42 2689
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
23.09.2020 15:00 1680
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
23.09.2020 14:47 4222
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
23.09.2020 14:00 5616
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол Минай - Динамо 0:4. Відео голів 119
16:29 Футбол Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ 196
16:15 Теніс Світоліна виграла 15-й титул WTA 521
15:58 Пряма трансляція Світоліна - Рибакіна: онлайн-трансляція фіналу в Страсбурзі. LIVE 3011
15:53 Пряма трансляція Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція 2 туру Серії А. LIVE 385
15:51 Футбол Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ 435
15:38 Бокс Шелестюк: Для Дерев'янченка Чарло підходить найкраще 390
15:27 Баскетбол Генеральний секретар ФБУ: Будівельник погасив всі борги і готовий грати 299
15:11 Пряма трансляція Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE 1291
15:10 Формула 1 Марко: Ред Булл більше не бореться за титул 375
15:04 Блог ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм 1138
14:55 Футбол Кальярі орендував захисника Ювентуса 336
14:41 Блог Вербич не реалізував пенальті, але Минай залившся удесятьох 278
14:40 Футбол Барселоні пропонували Кавані і Джеко 340
14:31 Пряма трансляція Вест Гем - Вулвергемптон: онлайн-трансляція 3 туру АПЛ. LIVE 223
14:29 Футбол Динамо продасть Супрягу, навіть якщо клуб вийде в груповий етап ЛЧ 930 1
14:13 Блог Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону 282
14:09 Формула 1 Райкконен може залишитися ще на один сезон у Формулі-1 471
13:56 Пряма трансляція Минай - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE 3202
13:52 Футбол Зінченко повернувся загальну групу Манчестер Сіті 494
13:37 Волейбол Збірну України U-20 зняли з чемпіонату Європи через коронавірус 812
13:24 Футбол Дуелунд і Вербич в стартовому складі Динамо на матч з Минаєм 608
13:08 Бокс Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція 200
12:50 Футбол Лунін потрапив в заявку Реала на матч проти Бетіса 750
12:38 Футбол Челсі підписав воротаря Ренна Менді 575

Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ

Сьогодні 16:29 196 0
Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ
Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ
#Манчестер Юнайтед, #Брайтон, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, Брайтон приймав Манчестер Юнайтед в рамках 3 туру АПЛ.

Матч завершився перемогою Манчестер Юнайтед із рахунком 3:2, при цьому переможний гол був забитий на останній хвилині компенсованого часу.

Чемпіонат Англії – АПЛ
3 тур, 26 вересня

Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Мопе (пен), 1:1 – 43 Данк (автогол), 1:2 – 55 Рашфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 - 90+10 Фернандеш (пен)

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підготував фінальну пропозицію по трансферу Санчо.

Коментарі ()