Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, Брайтон приймав Манчестер Юнайтед в рамках 3 туру АПЛ.
Матч завершився перемогою Манчестер Юнайтед із рахунком 3:2, при цьому переможний гол був забитий на останній хвилині компенсованого часу.
Чемпіонат Англії – АПЛ
3 тур, 26 вересня
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 40 Мопе (пен), 1:1 – 43 Данк (автогол), 1:2 – 55 Рашфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 - 90+10 Фернандеш (пен)
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підготував фінальну пропозицію по трансферу Санчо.