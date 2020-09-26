Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, Брайтон приймав Манчестер Юнайтед в рамках 3 туру АПЛ.

Матч завершився перемогою Манчестер Юнайтед із рахунком 3:2, при цьому переможний гол був забитий на останній хвилині компенсованого часу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

3 тур, 26 вересня

Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Мопе (пен), 1:1 – 43 Данк (автогол), 1:2 – 55 Рашфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 - 90+10 Фернандеш (пен)

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підготував фінальну пропозицію по трансферу Санчо.