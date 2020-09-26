Вінгер вже звернувся до генерального директора Сергія Палкіна

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка незадоволений своїм становищем в донецькій команді.

Про це повідомляє Телеграм-канал Бей-Беги.

Після матчу проти Руху (1:1) вінгер зустрівся з генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним для того, щоб обговорити можливість покинути клуб.

Коноплянка також заявив, що шукатиме собі нову команду. Крім того, головний тренер Шахтаря Луїш Каштру незадоволений формою Коноплянки.

Нагадаємо, Коноплянка вибув на невизначений термін.

Раніше Рух відібрав очки у Шахтаря в 2 турі УПЛ.