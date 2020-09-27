 Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ

Сьогодні 18:52 2676 0
Донецьке дербі завершилося без сенсації
Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ
#Шахтар, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги Шахтар переграв Олімпік.

Наприкінці першого тайму матчу Патрік не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю Олімпіка Кічаку. У середині другого тайму матчу Коваленко і Мораес забили два голи у ворота Олімпіка.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 27 вересня

Шахтар - Олімпік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Коваленко, 2:0 - 66 Мораес

Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тайсон, Жуніор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 80), Марлос, Віктор Корнієнко, Віктор Коваленко (Маркос Антоніо 77), Алан Патрік, Микола Матвієнко, Майкон де Андраде, Додо

Олімпік: Артем Кичак, Захедітабар Шахаб (Ібрагім Каргбо 73), Іван Зотько, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 73), Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто) (Фабрісіо Альваренга 79), Євген Пасіч (Павло Ксьонз 79), Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

Попередження: Жуніор Мораес 22, Микола Матвієнко 33 - Ігор Снурніцин 50

Нереалізований пенальті: Алан Патрік 41

Раніше повідомлялося, що Рома хоче купити вінгера Шахтаря.

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