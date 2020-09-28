Суркіс назвав умову нових трансферів Динамо

Динамо готове витрачати кошти на нових гравців, якщо кияни за підсумками протистояння з Гентом вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Мені подобається, перш за все, дисципліна на футбольному полі. А, якщо є дисципліна, то прийдуть і голи, і результати, і гра. Все повинно починатися з дисципліни. Те, що за такий короткий період часу це налагоджено - видно неозброєним оком. Дасть Бог, ми потрапимо в Лігу чемпіонів і Мірча Луческу захоче підсилитися якимись футболістами. Я це розумію. У нас багато молоді і не так багато досвідчених футболістів.

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Говорити про те, що гра Динамо зараз прямо - супер, напевно, не можна. Але головний тренер це розуміє, він працює і тому при рахунку 4:0 він не сідає на лавку, а вимагає виконувати все те, що необхідно", - сказав Суркіс.