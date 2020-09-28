 WBC Ультрас Динамо: Слова братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша | Футбол | Champion.com.ua
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WBC Ультрас Динамо: Слова братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша

Сьогодні 11:45 1178 0
WBC Ультрас Динамо розкритикували контракт Шахтаря з НСК Олімпійський
WBC Ультрас Динамо: Слова братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша
#Динамо, #Шахтар, #НСК Олімпійський

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Динамо різко відреагували на контракт Шахтаря з НСК Олімпійський.

Про це повідомили WBC Ультрас Динамо у Facebook.

"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати. Саме з таким текстом з'явився банер на нашому секторі після того, як Шахтар зіграв свій перший єврокубковий матч у Києві на НСК Олімпійський. Але тоді Ігор Суркіс з гордістю дозволяв грати донецькій/львівський/харківській команді на стадіоні та закликав усіх киян їх підтримати, розповідаючи, що має ексклюзивні умови та без його великодушної згоди жоден клуб, окрім Динамо, грати там не буде.

Вже більш ніж зрозуміло, що цей сезон НСК Олімпійський буде домашньою ареною не тільки для нашого Динамо, але й для Шахтаря, а переїзд офісу останніх у Київ та майбутнє відкриття тут же магазину вказує на довготривалість такого сусідства. Ми давно й чітко показали свою позицію та висловили своє невдоволення таким станом речей на матчі кротів з Ліоном у Києві, розмістивши на центральному секторі банер з текстом: "Вам тут не раді".

Але ми вкотре бачимо, що клубом керують "професіонали", котрі спочатку запрошують ворога, а потім дивуються, що він все забрав. Ми ні в якому разі не кажемо, що НСК Олімпійський - це власність київського Динамо, ми прекрасно усвідомлюємо, що це державний об’єкт, але сама ситуація доводить в черговий раз, що слова та дії братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шахтар підписав контракт з НСК Олімпійський.

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