Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги ковалівський Колос зіграв внічию з петрівським Інгульцем.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 27 вересня
Колос - Інгулець 0:0
Колос: Волинець - Кравченко, Новак, Максименко, Чорноморець - Мілько, Оріховський - Ільїн (Смирний 73), Костишин (Ісаєнко 61), Морозко (Антюх 61) - Селезньов (Лисенко 73)
Інгулець: Шуст - Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб (Квасний 41) - Кучеренко, Лупашко - Козак (Мкомола 72), Запорожець (Білоцерковець 87), Коваленко (Щедрий 72) – Сітчінава (Мішуренко 87)
Попередження: Селезньов 20 - Лупашко 83, Квасний 85.
Раніше, Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ.