 Колос - Інгулець 0:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Інгулець 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:59 391 0
Команди не порадували забитими голами
Колос - Інгулець 0:0. Огляд матчу
#Колос, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги ковалівський Колос зіграв внічию з петрівським Інгульцем.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 27 вересня

Колос - Інгулець 0:0

Колос: Волинець - Кравченко, Новак, Максименко, Чорноморець - Мілько, Оріховський - Ільїн (Смирний 73), Костишин (Ісаєнко 61), Морозко (Антюх 61) - Селезньов (Лисенко 73)

Інгулець: Шуст - Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб (Квасний 41) - Кучеренко, Лупашко - Козак (Мкомола 72), Запорожець (Білоцерковець 87), Коваленко (Щедрий 72) – Сітчінава (Мішуренко 87)

Попередження: Селезньов 20 - Лупашко 83, Квасний 85.

Раніше, Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ.

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