Десна вдома переграла Рух у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна приймала львівський Рух.
Господарі святкували перемогу. До перерви команди обмінялися забитими голами. Після перерви господарі забили ще двічі і виграли.
Десна - Рух 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Тотовицький (пен), 1:1 - 30 Климчук, 2:1 - 45 Дегтярьов, 3:1 - 71 Будківський
Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Віталій Єрмаков, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Михайло Мудрик (Владислав Калітвінцев 61), Андрій Тотовицький (Сергій Старенький 90), Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Юхим Конопля, Максим Дегтярьов (Пилип Будківський 61)
Рух: Олександр Бандура, Ігор Дуць, Юрій Климчук (Богдан Бойчук 74), Ерік Ґліга, Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Іван Брікнер (Іван Калюжний 61), Юрій Копина (Володимир Заставний 41), Вадим Парамонов, Андрій Кухарук, Микола Кухаревич (Ернест Антві 74)
Попередження: Андрій Мостовий 9, Віталій Єрмаков 45+1, Філіп Будковський 77 - Андрій Кухарук 2, Ерік Ґліга 13, Микола Кухаревич 26
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