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Лестер завдяки хет-трику Варді розгромив Манчестер Сіті у 3 турі АПЛ

Сьогодні 20:24 887 0
Нападник гостей оформив хет-трик, реалізувавши два пенальті
Лестер завдяки хет-трику Варді розгромив Манчестер Сіті у 3 турі АПЛ
#Лестер, #МанСіті

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру АПЛ зустрічалися Манчестер Сіті вдома поступився Лестеру.

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 27 вересня

Манчестер Сіті - Лестер 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Марез, 1:1 - 37 Варді (пен), 1:2 - 54 Варді, 1:3 - 58 Варді (пен), 1:4 - 77 Меддісон, 2:4 - 84 Аке, 2:5 - 88 Тілеманс (пен)

Раніше, Шеффілд Юнайтед програв Лідсу у 3 турі АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ.

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