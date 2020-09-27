Лестер завдяки хет-трику Варді розгромив Манчестер Сіті у 3 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру АПЛ зустрічалися Манчестер Сіті вдома поступився Лестеру.
Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
3 тур, 27 вересня
Манчестер Сіті - Лестер 2:5 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Марез, 1:1 - 37 Варді (пен), 1:2 - 54 Варді, 1:3 - 58 Варді (пен), 1:4 - 77 Меддісон, 2:4 - 84 Аке, 2:5 - 88 Тілеманс (пен)
Раніше, Шеффілд Юнайтед програв Лідсу у 3 турі АПЛ.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав у Брайтона перемогу в 3 турі АПЛ.