Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у рамках 4 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 27 вересня
Львів - Зоря 0:5 (0:5)
Голи: 0:1 - 3 Юрченко, 0:2 - 5 Громов, 0:3 - 27 Громов, 0:4 - 33 Гладкий, 0:5 - 37 Гладкий
ФК Львів: Сергій Литовченко, Макс Челич, Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина, Максим Комарець (Максим Грисьо 51), Міхкель Айнсалу, Ігор Кошман (Велвес Сантос 73), Назарій Нич (Донатас Казлаускас 58), Єгор Клименчук, Сергій Борзенко (Олександр Романчук 58), Юрій Кравчук, Пахтман Філіпе
Зоря: Микита Шевченко (Нікола Васіль 46), Владислав Кочергін (Єгор Назарина 60), Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня (Ловро Цвек 46), Владислав Кабаєв (Михайло Перович 71), Артем Громов (Дмитро Хомченовський 75), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс
Попередження: Єгор Клименчук 33, Максим Грисьо 64 - Владислав Кабаєв 31, Денис Фаворов 55, Ловро Цвек 83.
Нагадаємо, Зоря підписала македонського захисника.