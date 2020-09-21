Зоря підсилилась перспективним футболістом

Зоря оголосила про підписання 21-річного македонського центрального захисника Агрона Руфаті.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Контракт гравця розрахований до 30 червня 2023 року. В Зорі захисник виступатиме під 5 номером.

Руфаті є вихованець Динамо Загреб. Грав у юнацькій системі клубу, а також в командах U-17 і U-19. Останнім клубом гравця була Істра.

Також він грав за збірну Північної Македонії різного віку. Останньою збірної була U-21 за яку він провів 8 матчів, забивши 1 гол.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.