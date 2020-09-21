Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря оголосила про підписання 21-річного македонського центрального захисника Агрона Руфаті.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Контракт гравця розрахований до 30 червня 2023 року. В Зорі захисник виступатиме під 5 номером.
Руфаті є вихованець Динамо Загреб. Грав у юнацькій системі клубу, а також в командах U-17 і U-19. Останнім клубом гравця була Істра.
Також він грав за збірну Північної Македонії різного віку. Останньою збірної була U-21 за яку він провів 8 матчів, забивши 1 гол.
Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.