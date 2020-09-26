Максимов відреагував на нічию із Маріуполем

Ворскла не награла на перемогу у матчі з Маріуполем.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Грали з хорошою і перспективною командою. Боротьбу не програли. Результатом незадоволений, але старанням задоволений. Швидкі заміни? Даємо відпочити, не можна одним і тим же грати.

Команда будується, тут же не 11 гравців. На перемогу не награли. Могло повезти, але не вийшло", - сказав Максимов.