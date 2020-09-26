Джерело - Corriere Dello Sport.
Нападник Динамо Владислав Супряга може перейти в Болонью незважаючи на те, що кияни вийдуть в груповий етап ЛЧ.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Мірча Луческу попросив керівництво підписати бразильського нападника (прізвище не називається), якщо Супрягу продадуть в Болонью за суму, яка останнім часом фігурує в ЗМІ (10-12 млн євро).
Також Динамо буде претендувати на відсоток з перепродажу Супряги.
Нагадаємо, у Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги.
Раніше Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги.