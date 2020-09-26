Після виходу в ЛЧ нападник киян може покинути клуб

Джерело - Corriere Dello Sport.

Нападник Динамо Владислав Супряга може перейти в Болонью незважаючи на те, що кияни вийдуть в груповий етап ЛЧ.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Мірча Луческу попросив керівництво підписати бразильського нападника (прізвище не називається), якщо Супрягу продадуть в Болонью за суму, яка останнім часом фігурує в ЗМІ (10-12 млн євро).

Також Динамо буде претендувати на відсоток з перепродажу Супряги.

Нагадаємо, у Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги.

Раніше Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги.