У Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги

Успіх Динамо в Лізі чемпіонів може стати проблемою для трансферу нападника Владислава Супряги у Болонью.

Про це розповів спортивний директор італійського клубу Ріккардо Бігон.

"У Динамо є наша пропозиція. Ми говоримо про молодого гравця, який ще буде розвиватися. Думаю, якщо команда пройде далі і опиниться в груповому етапі Ліги чемпіонів, що принесе їм гроші, то це ускладнить питання трансферу.

Знайти іншого гравця зі схожими якостями нам буде складно", - вважає Бігон.