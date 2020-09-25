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У Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги

Сьогодні 16:48 377 0
Ріккардо Бігон прокоментував трансфер Владислава Супряги
У Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги
#Динамо, #Болонья, #Супряга

Джерело - sport.ua.

Успіх Динамо в Лізі чемпіонів може стати проблемою для трансферу нападника Владислава Супряги у Болонью.

Про це розповів спортивний директор італійського клубу Ріккардо Бігон.

"У Динамо є наша пропозиція. Ми говоримо про молодого гравця, який ще буде розвиватися. Думаю, якщо команда пройде далі і опиниться в груповому етапі Ліги чемпіонів, що принесе їм гроші, то це ускладнить питання трансферу.

Знайти іншого гравця зі схожими якостями нам буде складно", - вважає Бігон.

Раніше, Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги.

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