У Болоньї вказали на труднощі трансферу Супряги

Джерело - sport.ua.
Успіх Динамо в Лізі чемпіонів може стати проблемою для трансферу нападника Владислава Супряги у Болонью.
Про це розповів спортивний директор італійського клубу Ріккардо Бігон.
"У Динамо є наша пропозиція. Ми говоримо про молодого гравця, який ще буде розвиватися. Думаю, якщо команда пройде далі і опиниться в груповому етапі Ліги чемпіонів, що принесе їм гроші, то це ускладнить питання трансферу.
Знайти іншого гравця зі схожими якостями нам буде складно", - вважає Бігон.
Раніше, Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги.