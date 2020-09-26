Каталонський клуб заплатить більше ніж 20 млн євро

Правий захисник Аякса Серджіно Дест близький до трансферу в Барселону.

Про це повідомляє журналіст BBC5Live Гільем Балаге.

19-річний гравець збірної США повинен перейти в каталонський клуб на початку наступного тижня.

Dest should be a Barcelona player early next week https://t.co/Gh46RvUaWC — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 25, 2020

"Блаугранас" погодила з Дестом 5-річний контракт і заплатить за нього 20+5 млн євро.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати Зінченка.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро.