Правий захисник Аякса Серджіно Дест близький до трансферу в Барселону.
Про це повідомляє журналіст BBC5Live Гільем Балаге.
19-річний гравець збірної США повинен перейти в каталонський клуб на початку наступного тижня.
Dest should be a Barcelona player early next week https://t.co/Gh46RvUaWC— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 25, 2020
"Блаугранас" погодила з Дестом 5-річний контракт і заплатить за нього 20+5 млн євро.
Нагадаємо, Барселона хоче підписати Зінченка.
Раніше повідомлялося, що Барселона готує фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро.