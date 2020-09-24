Джерело - tribuna.com.
Форвард Інтера Лаутаро Мартінес може перейти у Барселону.
Про це повідомляє Marca.
Іспанський клуб найближчим часом зробить останню спробу підписати 23-річного аргентинця,
Інтер оцінює футболіста в 100 млн євро. В свою чергу Барселона розуміє, що якщо заплатить стільки, більше не зможе нікого підписати. Це проблема, оскільки каталонці хочуть посилити захист.
У випадку провалу переговорів Барселона перелаштується на альтернативні варіанти, серед яких є Мемфіс Депай.
Нагадаємо, Барселона продала Суареса в Атлетіко.