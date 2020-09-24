Лаутаро Мартінес може змінити клуб

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Marca.

Іспанський клуб найближчим часом зробить останню спробу підписати 23-річного аргентинця,

Інтер оцінює футболіста в 100 млн євро. В свою чергу Барселона розуміє, що якщо заплатить стільки, більше не зможе нікого підписати. Це проблема, оскільки каталонці хочуть посилити захист.

У випадку провалу переговорів Барселона перелаштується на альтернативні варіанти, серед яких є Мемфіс Депай.

Нагадаємо, Барселона продала Суареса в Атлетіко.