Дерев'янченко - Чарло: де дивитися чемпіонський бій WBC

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) вийде в ринг проти чинного чемпіона американця Джермола Чарло (30-0-0, 22 КО) у бою за титул чемпіона світу в середній вазі (72,57 кг) за версією WBC.

Бій відбудеться в першому карді боксерського вечора на Mohegan Sun Arena в Коннектікуті (США) у ніч з 26 на 27 вересня. Орієнтовний час бою 4:00 за київським часом.

Пряму трансляцію на території України покаже телеканал Інтер. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Для Чарло це буде третій захист титулу WBC у середній вазі, який від здобув у бою з Брендоном Адамсом в липні 2019 року. Сергій Дерев'янченко свій останній поєдинок, досить спірно, програв Генадію Головченку за роздільним рішенням суддів.