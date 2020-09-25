Атлетіко оголосив про трансфер Суареса

Джерело - Чемпіон.
Атлетіко підтвердив підписання уругвайського форварда Луїса Суареса.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
33-річний гравець пройшов медогляд і підписав контракт на 2 роки.
У Суареса залишався ще рік за контрактом з Барселоною, однак клуб відмовився від послуг футболіста.
🔴⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
🤩 @LuisSuarez9 🤩
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🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/bZI5UMdp3v
Раніше, Барселона продала Луїса Суареса в Атлетіко.