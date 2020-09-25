Атлетіко оголосив про трансфер Суареса

Луїс Суарес став гравцем Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко підтвердив підписання уругвайського форварда Луїса Суареса.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

33-річний гравець пройшов медогляд і підписав контракт на 2 роки.

У Суареса залишався ще рік за контрактом з Барселоною, однак клуб відмовився від послуг футболіста.

Раніше, Барселона продала Луїса Суареса в Атлетіко.