 Жілмар: 5-6 років тому пропонував Динамо Жезуса | Футбол | Champion.com.ua
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Жілмар: 5-6 років тому пропонував Динамо Жезуса

Сьогодні 11:50 1151 0
Фахівець згадав про можливий перехід бразильця до київського клубу
Жілмар: 5-6 років тому пропонував Динамо Жезуса
#Жілмар, #Динамо, #Жезус

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті  Габріел Жезус міг опинитися у київському Динамо.

Про це заявив колишній головний тренер Львова Жілмар.

"Футбольний агент Сергій Веселков працював в запорізькому Металурзі, а потім перейшов у Динамо. Він сказав мені, що займає посаду за типом правої руки президента. Якось я зателефонував йому і сказав, що у мене є один нападник - бомба. Скинув йому відео. Цей футболіст забив 16 голів. Це був  Габріел Жезус. Веселков відповів: 16 або 17 років? Що це таке?.

Але час минав. Бразилець став гравцем основи Палмейрас, а потім перейшов в Манчестер Сіті. А я пропонував його Динамо. Зараз Веселков думає: Що я наробив. Він не повірив в мене, просив привезти футболіста на перегляд, а я кликав його до Бразилії. Це правда, це було 5-6 років тому. Я не винен, що він не опинився в Динамо. Всі питання до Веселкова", - сказав Жілмар.

Раніше, Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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