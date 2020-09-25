Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус міг опинитися у київському Динамо.

Про це заявив колишній головний тренер Львова Жілмар.

"Футбольний агент Сергій Веселков працював в запорізькому Металурзі, а потім перейшов у Динамо. Він сказав мені, що займає посаду за типом правої руки президента. Якось я зателефонував йому і сказав, що у мене є один нападник - бомба. Скинув йому відео. Цей футболіст забив 16 голів. Це був Габріел Жезус. Веселков відповів: 16 або 17 років? Що це таке?.

Але час минав. Бразилець став гравцем основи Палмейрас, а потім перейшов в Манчестер Сіті. А я пропонував його Динамо. Зараз Веселков думає: Що я наробив. Він не повірив в мене, просив привезти футболіста на перегляд, а я кликав його до Бразилії. Це правда, це було 5-6 років тому. Я не винен, що він не опинився в Динамо. Всі питання до Веселкова", - сказав Жілмар.