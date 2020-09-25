Баварія встановила унікальний рекорд

Джерело - Чемпіон.
Перемога над Севільєю допомогла Баварії досягти неймовірного досягнення.
У матчі за Суперкубок УЄФА мюнхенська Баварія обіграла Севілью з рахунком 2:1.
Ця перемога стала для німецького колективу 23-й поспіль у всіх змаганнях, що є унікальним досягненням. Баварія стала першим клубом з команд ТОП-5 європейських ліг, яка здобула стільки перемог поспіль.
Відзначимо, що для Севільї цей поєдинок також допоміг встановити рекорд, щоправда, негативний - іспанці у п'ятий раз програли в матчі за Суперкубок УЄФА.