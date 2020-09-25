Пескара орендувала захисника Аталанти

Белланова відправився за ігровою практикою в клуб Серії Б

Пескара підписала правого захисника Аталанти Рауля Белланову.

Про це повідомляє пресслужба клубу Серії Б.

20-річний італієць перейшов в новий клуб на правах оренди, термін якої розрахований до літа 2021 року.

Рауль Белланова перейшов в Аталанту з Бордо в січні 2020 року. Бергамаскі взяли талановитого фулбека в оренду на 18 місяців, при цьому залишивши за собою право викупу.

У минулому сезоні він провів на дорослому рівні всього два неповні матчі, в яких результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, Ромі присудили технічну поразку в матчі з Вероною.