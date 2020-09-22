Ромі присудили технічну поразку в матчі з Вероною

23-річний Діавара був заявлений через команду U-22

Рома отримала технічну поразку за підсумками матчу 1 туру Серії А з Вероною, який завершився з рахунком 0:0.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Півзахисник Амаду Діавара, який брав участь в цій грі, в заявку на сезон був включений як гравець не старше 22 років, проте 17 липня йому виповнилося 23 роки.

Це і стало підставою для того, щоб зарахувати римлянам поразку з рахунком 0:3.

Рома подала апеляцію, проте вона була відхилена.

Наступний матч команда Паулу Фонсека проведе в неділю, 27 вересня, коли прийме Ювентус в другому турі Серії А.