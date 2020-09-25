Лаціо зацікавився півзахисником ПСЖ

Складність можливої ​​угоди полягає в зарплаті німця

Джерело - Sport Arena.

Лаціо розглядає варіант з переходом півзахисника ПСЖ Юліана Дракслера.

Про це повідомляє corrieredellosport.it.

Парижани готові розлучитися з німцем за 15 мільйонів євро. Водночас, головною проблемою можливого трансферу є нинішня зарплата Дракслера, яка становить сім мільйонів євро.

Відзначається, що в разі переїзду в Рим, німець повинен буде урізати оклад в два рази. Крім Лаціо, в послугах гравця був зацікавлений і Лідс.

Німець перебрався в ПСЖ в січні 2017 року через Вольфсбурга за 36 мільйонів євро. У минулому сезоні Дракслер не мав постійної ігрової практики, через що провів у складі парижан лише 22 матчі (повністю - сім).

Лаціо почне сезон 2020/21 в Серії А виїзним матчем з Кальярі. Зустріч відбудеться 26 вересня.

Нагадаємо, Рейна перейшов у Лаціо.