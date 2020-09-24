Джерело - xsport.ua.
Колишній наставник Ювентуса Массіміліано Алегрі може стати новим головним тренером Роми.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Нове керівництво "вовків" не впевнене в тому, що нинішній коуч Паулу Фонсека гідний свого місця.
Аллегрі має намір розглянути пропозицію римлян. Італієць бажає відновити кар'єру, оскільки вже понад рік після відходу з Ювентуса залишається без клубу.
Повідомляється, що раніше наставник хотів отримувати 10 млн євро в рік, але зараз готовий погодитися на меншу зарплату.
Нагадаємо, Ромі присудили технічну поразку в матчі з Вероною.