Массіміліано Алегрі може повернутися до тренерської роботи

Колишній наставник Ювентуса Массіміліано Алегрі може стати новим головним тренером Роми.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нове керівництво "вовків" не впевнене в тому, що нинішній коуч Паулу Фонсека гідний свого місця.

Аллегрі має намір розглянути пропозицію римлян. Італієць бажає відновити кар'єру, оскільки вже понад рік після відходу з Ювентуса залишається без клубу.

Повідомляється, що раніше наставник хотів отримувати 10 млн євро в рік, але зараз готовий погодитися на меншу зарплату.

Нагадаємо, Ромі присудили технічну поразку в матчі з Вероною.