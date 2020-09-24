 Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
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Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА

Сьогодні 17:59 778 0
Олександр Шовковський завершив навчання
Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА
#Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Тренер збірної України Олександр Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА — найвищий тренерський диплом.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами.

Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали
UEFA PRO DIPLOMA

Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним!", - розповів Шовковський.

 
 
 
 
 
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! Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами. Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали UEFA PRO DIPLOMA Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним! Хочу побажати кожному упевненості і сили, натхнення і підтримки, удачі і перемог! До зустрічі на футбольних полях!

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

Нагадаємо, Шовковський балотується до Київради від партії УДАР Віталія Кличка.

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