Тренер збірної України Олександр Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА — найвищий тренерський диплом.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами.

Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали

UEFA PRO DIPLOMA

Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним!", - розповів Шовковський.