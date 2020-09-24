Джерело - Чемпіон.
Тренер збірної України Олександр Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА — найвищий тренерський диплом.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами.
Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали
UEFA PRO DIPLOMA
Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним!", - розповів Шовковський.
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! Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами. Хочу подякувати усім своїм колегам і усім нашим викладачам, за дуже цікавий курс, який ми пройшли і по закінченню якого отримали UEFA PRO DIPLOMA Дякую, за ті знання, що здобули! Дякую, за те, що кожний, іноді навіть відверто, ділилися своїм досвідом і зробленими помилками! Це було дуже цікаво і впевнений, що буде корисним! Хочу побажати кожному упевненості і сили, натхнення і підтримки, удачі і перемог! До зустрічі на футбольних полях!
Нагадаємо, Шовковський балотується до Київради від партії УДАР Віталія Кличка.