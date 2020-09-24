Суарес пояснив перехід в Атлетіко

Уругвайський форвард Луїс Суарес перейшов до Атлетико, оскільки мадридці здатні конкурувати з Барселоною та Реалом.

Про це розповів сам футболіст.

"Я йду з відчуттям, що повністю реалізував себе. Непросто стати третім кращим бомбардиром в історії клубу. Потрібно бути самокритичним, коли щось йде не так, щоб запам'ятали все хороше, що я зробив. Коли в Барсі повідомили, що не розраховують на мене, у мене було багато пропозицій. Я вирішив, що готовий перейти в команду, яка може на рівних конкурувати з Барселоною та Реалом. Я сповнений ентузіазму і хороших очікувань. Атлетіко - дуже конкурентоспроможна команда", - сказав Суарес.