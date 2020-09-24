Передматчева пресконференція головного тренера Десни Олександра Рябоконя була скасована через відсутність інтересу з боку німецьких журналістів.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Також матч Вольфсбурга проти чернігівського клубу з метою економії був перенесений з Фольксваген Арени (домашній стадіон вовків, місткість 30 тисяч глядачів) на АВК Арену (5 тисяч глядачів).

"Я взагалі не звертаю увагу на те, що вони там собі думають. На другому полі так на другому. М'ячі круглі, поле рівне - все нормально.

Я дивився матч Вольфсбурга проти Шахтаря дуже уважно, адже вони нещодавно грали. Поєдинок проти Олександрії німці грали давно. У прискореному темпі переглянув кілька деталей", - сказав Рябоконь.