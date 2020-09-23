Десна оголосила склад, який вирушить до Німеччини на матч Ліги Європи

Матч Вольфсбург - Десна відбудеться 24 вересня

Джерело - Чемпіон.

Десна у складі із 22 футболістів вирушить до Німеччини на завтрашній поєдинок кваліфікації Ліги Європи із Вольфсбургом.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Відправляться такі гравці:

Воротарі: Паст, Литовка

Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня

Півзахисники: Огиря, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький

Нападники: Хльобас, Будківський, Дегтярьов, Шевцов

Матч Вольфсбург - Десна відбудеться завтра, 24 вересня. Початок о 21:15.