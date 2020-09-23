Десна оголосила склад, який вирушить до Німеччини на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Десна у складі із 22 футболістів вирушить до Німеччини на завтрашній поєдинок кваліфікації Ліги Європи із Вольфсбургом.
Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.
Відправляться такі гравці:
Воротарі: Паст, Литовка
Захисники: Полегенько, Тамм, Єрмаков, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Западня
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Півзахисники: Огиря, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Белич, Тотовицький, Гуцуляк, Старенький
Нападники: Хльобас, Будківський, Дегтярьов, Шевцов
Матч Вольфсбург - Десна відбудеться завтра, 24 вересня. Початок о 21:15.