Федорчук: Гра Динамо зараз не вражає

Нині у Динамо більше думають про преміальні, які отримають у разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це заявив фахівець Олег Федорчук.

"Поклавши руку на серце, гра Динамо зараз не вражає. Команда не провела жодного цілісного матчу - ні в чемпіонаті, ні в Суперкубку. Так, зміни, безумовно, є. Змінилося психологічний стан, динамівці стали розкутими, більш дисциплінованими і спокійними. Однак якість гри поки що далеке від того, щоб посісти друге місце в групі. Навіть не уявляю, який повинен бути жереб, щоб команда змогла піднятися вище третього місця. Але думаю, що зараз в Динамо більше думають про преміальні, які отримають в разі виходу в груповий етап, фінансове становище клубу всім відомо. А там уже команда буде боротися. Поки для Луческу все складається якнайкраще", - зазначив Сидорчук.