Після перемоги Динамо над Гентом (2:1) у першому матчі 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів залишається тільки привітати киян з гарним результатом.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Гент - Динамо - 1:2. Залишається тільки привітати з гарним результатом. Це ще не остаточна перемога, але Динамо дуже близьке до вирішення поставленого завдання.

У багатьох уболівальників "Динамо зараз повне здивування. Гравці ті ж, грають начебто не так яскраво... але є результат. Хочу всім нагадати - у нас тренер з'явився", - зазначив Заховайло.