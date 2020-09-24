Дощ не пішов на користь головному тренеру Динамо

75-річний головний тренер київського Динамо Мірча Луческу підхопив сильну застуду під час виїзного матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із бельгійським Гентом (2:1).

Про це повідомляє Voetbalkrant.

Під час гри Луческу стояв з рушником на голові посеред зливи, яка вирувала над стадіоном Геламко Арена.

Однак після матчу з'ясувалося, що румунський тренер сильно застудився. Під час пресконференції він тричі скористався носовою хусткою.

Частині журналістів не дозволили спостерігати за пресконференцією тренерів і гравців із залу через дуже суворі правила УЄФА. Однак ці правила не потурбували застудженого Луческу.