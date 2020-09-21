Циганик назвав деталі контракту Йовичевича у Дніпро-1

Дніпро-1 невдовзі підпише контракт із хорватським спеціалістом Ігорем Йовичевичем дворічний контракт.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Стосовно останньої інформації про Йовічевіча, наскільки мені відомо, завтра-післязавтра він вже буде представлений команді Дніпро-1 і почне роботу разом зі своїми помічниками.

Серед них Юрій Беньо, який допомагав Бабичу в Маріуполі, а до цього він з Йовичевичем працював у Карпатах. А також Андрій Ханас, з яким вони працювали у львівському клубі. Крім них буде ще один хорватський спеціаліст. Тренером воротарів залишиться Валерій Городов, який дуже плідно працює в цій команді вже дуже тривалий час. Недарма Андрій Лунін постійно згадує його лише теплими словами.

Стосовно фінансових умов, то у Йовичевича буде третій контракт в УПЛ за фінансовою складовою після Каштру і Луческу. Контракт у нього розрахований на два сезони з можливістю подовження ще на рік", – сказав Ігор Циганик.