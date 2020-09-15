УЄФА представила новий м’яч Ліги чемпіонів

УЄФА показала головне знаряддя праці футболістів.

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представила офіційний м’яч, яким гратимуть команди в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021 років.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Актуально: Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

М'яч був виготовлений компанією Adidas, на ньому намальовані класичні зірки білого кольору з червоними та синіми відтінками.