УЄФА представила новий м’яч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА представила офіційний м’яч, яким гратимуть команди в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021 років.
Про це повідомляє пресслужба організації.
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М'яч був виготовлений компанією Adidas, на ньому намальовані класичні зірки білого кольору з червоними та синіми відтінками.
⭐️ 𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀 ⭐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020
Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!! 🤩
#ReadyForSport @adidasfootball