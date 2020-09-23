Стала відома заявка Колоса на матч з Рієкою

Джерело - sport.ua.
Ковалівський Колос у складі 21 гравця відправляється на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому українці зіграють проти Рієки.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Головний тренер ковалівців Руслан Костишин взяв на матч гравців:
Воротарі: Волинець, Кучеренко, Кучерук.
Захисники: Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко.
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Півзахисники: Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костишин, Морозко, Ільїн, Антюх.
Нападники: Селезньов, Лисенко.
Єдиний поєдинок третього раунду відбору відбудеться в Хорватії, 24 вересня. Початок зустрічі о 21:45.
Нагадаємо, збірна України зіграє на стадіоні Колоса.