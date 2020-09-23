Стала відома заявка Колоса на матч з Рієкою

Ковалівці на матч взяли 21-го футболіста

Ковалівський Колос у складі 21 гравця відправляється на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому українці зіграють проти Рієки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер ковалівців Руслан Костишин взяв на матч гравців:

Воротарі: Волинець, Кучеренко, Кучерук.

Захисники: Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко.

Півзахисники: Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костишин, Морозко, Ільїн, Антюх.

Нападники: Селезньов, Лисенко.

Єдиний поєдинок третього раунду відбору відбудеться в Хорватії, 24 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

Нагадаємо, збірна України зіграє на стадіоні Колоса.