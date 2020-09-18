Матч молодіжних збірних України та Північної Ірландії відбудеться на стадіоні Колос у селі Ковалівка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч відбудеться в рамках кваліфікації Євро-2021. Матч відбудеться 17 листопада 2020 року.

"Поза всяким сумнівом, ця чудова арена заслуговує на матч такого рівня, й це чудовий подарунок клубу Колос, який учора здобув свою першу перемогу на міжнародному рівні й пробився до третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Бажаю і клубу, який невдовзі гостинно прийматиме молодіжну збірну, і команді U-21 на чолі з Русланом Ротанем лише перемог і нових досягнень на міжнародній арені!", - розповів глава УАФ Андрій Павелко.