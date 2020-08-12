У лондонський клуб може перебратися Дуглас Коста

Лондонський Арсенал готовий розлучитися з 29-річним французьким нападником Александром Ляказеттом.

Про це повідомляє The Athletic.

Туринський Ювентус знаходиться в пошуках форварда, тому Арсенал готовий обговорити з італійським клубом можливий обмін Ляказетта на 29-річного вінгера Дугласа Косту.

Контракт Ляказетта з Арсеналом закінчується 30 червня 2022 року, лондонці хочуть отримати за нього не менше 35 мільйонів євро.

У минулому сезоні на рахунку Ляказетта 10 голів і 6 асистів в 30 матчах за Арсенал в АПЛ. Трансферна вартість француза оцінюється в 48 мільйонів євро.

Нагадаємо, Дуглас Коста з 2010 по 2015 роки виступав за донецький Шахтар. У минулому сезоні бразилець провів 29 матчів у всіх турнірах за Ювентус, забив 3 м'ячі і зробив 7 асистів.

Раніше, Манчестер Юнайтед може підписати колишнього лідера Шахтаря.