Гент оголосив заявку на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Українські футболісти Гента захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус і форвард Роман Яремчук увійшли до заявки на перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з Динамо.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
⚔️ 20 strijders klaar voor de match tegen Dynamo Kyiv! #COBW #UCL #gntdyn pic.twitter.com/doLSXG5XSW— KAA Gent (@KAAGent) September 22, 2020
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У поточному сезоні на рахунку Пластуна п'ять матчів і два голи, у Безуса - п'ять ігор, а Яремчук відзначився одним голом і одним асистом в шести зустрічах за Гент.
Раніше, наставник бельгійського клубу Де Декер назвав Динамо фаворитом у матчі з Гентом.
Матч відбудеться сьогодні, 23 вересня. Початок о 22:00.