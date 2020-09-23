Гент оголосив заявку на матч з Динамо

Яремчук, Пластун і Безус потрапили до заявки на матч з киянами

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти Гента захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус і форвард Роман Яремчук увійшли до заявки на перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

У поточному сезоні на рахунку Пластуна п'ять матчів і два голи, у Безуса - п'ять ігор, а Яремчук відзначився одним голом і одним асистом в шести зустрічах за Гент.

Раніше, наставник бельгійського клубу Де Декер назвав Динамо фаворитом у матчі з Гентом.

Матч відбудеться сьогодні, 23 вересня. Початок о 22:00.