Ярмоленко отримав найвищу оцінку від Whoscored за матч із Халл Сіті

Український півзахисник отримав 10 балів

Джерело - Чемпіон.

Феєрія Андрія Ярмоленка в поєдинку Кубка англійської ліги проти Халл Сіті (5:1) оцінений найвищим балом.

Про це повідомляє Whoscored.

Портал оцінив дії українця максимальною оцінкою - 10 балів.

У поєдинку з Халл Сіті Ярмоленко зробив дві гольові передачі та двічі забив сам. Також на рахунку Андрія три вдалі обіграша і п'ять ударів по воротах.

Останній раз Ярмоленко робив дубль два роки тому - 16 вересень 2018 року в поєдинку АПЛ з Евертоном. А рівно рік тому, 23 вересня 2019 року, Ярмоленко забив переможний м'яч у ворота МЮ в чемпіонаті Англії.