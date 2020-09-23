Мората повернувся до Ювентуса

Альваро продовжить кар'єру у Турині

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико Альваро Мората оформив свою орендну угоду з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Іспанський футболіст вже прибув до Турина, пройшов медогляд та підписав з бьянконері трудовий договір.

Ювентус орендував іспанського форварда до кінця наступного сезону. Це їм обійдеться в десять мільйонів. Після цього, вони зможуть його викупити за 45 мільйонів

Альваро вже грав за туринський клуб протягом двох сезонів. Він допоміг команді виграти два чемпіонства і дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. У той час, він виступав поруч з Андреа Пірло, який зараз тренує зебр.

Нагадаємо, Ромі присудили технічну поразку у матчі з Вероною.