 Мората повернувся до Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
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Мората повернувся до Ювентуса

Сьогодні 11:51 402 0
Альваро продовжить кар'єру у Турині
Мората повернувся до Ювентуса
#Ювентус, #Мората

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико Альваро Мората оформив свою орендну угоду з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Іспанський футболіст вже прибув до Турина, пройшов медогляд та підписав з бьянконері трудовий договір.

Ювентус орендував іспанського форварда до кінця наступного сезону. Це їм обійдеться в десять мільйонів. Після цього, вони зможуть його викупити за 45 мільйонів

Альваро вже грав за туринський клуб протягом двох сезонів. Він допоміг команді виграти два чемпіонства і дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. У той час, він виступав поруч з Андреа Пірло, який зараз тренує зебр.

Нагадаємо, Ромі присудили технічну поразку у матчі з Вероною.

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