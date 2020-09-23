Мората повернувся до Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетико Альваро Мората оформив свою орендну угоду з туринським Ювентусом.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Іспанський футболіст вже прибув до Турина, пройшов медогляд та підписав з бьянконері трудовий договір.
Ювентус орендував іспанського форварда до кінця наступного сезону. Це їм обійдеться в десять мільйонів. Після цього, вони зможуть його викупити за 45 мільйонів
✍ OFFICIAL | @AlvaroMorata has returned home! ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfcen) September 22, 2020
➡️https://t.co/2VoUGJxmpb
#MoreMorata #LiveAhead pic.twitter.com/2h28s9s4SG
Альваро вже грав за туринський клуб протягом двох сезонів. Він допоміг команді виграти два чемпіонства і дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. У той час, він виступав поруч з Андреа Пірло, який зараз тренує зебр.
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