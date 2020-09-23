Ліга чемпіонів. Гент - Динамо Київ 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Гент - Динамо Київ

Ліга чемпіонів УЄФА

Плей-оф кваліфікації, 1-й матч

23 вересня, 22:00

14' "Буйволи" лівим флангом провели атаку з подачею в центр штрафного майданчика, але там впевнено на виході зіграв Бущан.

13' Фортуна в центральній зоні грубо атакував ззаду Родрігеса, за що отримав жовту картку.

12' Дуже сильна злива пішла в Генті. Поле ще начебто в хорошому стані, але невідомо, наскільки довго дренажна система буде справлятися.

10' Спочатку здалося, що у офсайді був Владислав і боковий арбітр підняв прапорець, проте після перегляду повтору основний суддя вказав на центр поля!

9' ГОООООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Караваєв прорвався лівим флангом, прострілив у штрафний майданчик на Буяльського, а той далі переадресував м'яч в район дальньої штанги на Супрягу, який не схибив по напівпорожнім воротам з пари метрів.

8' Віддало Динамо м'яч супернику на декілька хвилин, але бельгійці нічого не змогли створити у ці хвилини.

6' Правим флангом атакували кияни, але Родрігес виконав невдалу подачу у воротарський майданчик, м'яч прилетів точно в руки воротарю.

5' Удар з-за меж штрафного майданчика завдав Супряга, але м'яч пішов практично по центру воріт - Руф впевнено зловив м'яч.

4' По черзі контролюють м'яч обидві команди, без просування вперед.

2' Фол у центрі поля! Родрігеса штовхнули в спину.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів

Також, напередодні матчу у Динамо змінився агент по трансферам

З'явилася інформація, що Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Гента

Визначилися стартові склади команд!

Київське Динамо зіграє перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти бельгійського Гента.

Матч відбудеться у середу, 23 вересня о 22:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.