Ліга чемпіонів. Гент - Динамо Київ 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Гент - Динамо Київ
14' "Буйволи" лівим флангом провели атаку з подачею в центр штрафного майданчика, але там впевнено на виході зіграв Бущан.
13' Фортуна в центральній зоні грубо атакував ззаду Родрігеса, за що отримав жовту картку.
12' Дуже сильна злива пішла в Генті. Поле ще начебто в хорошому стані, але невідомо, наскільки довго дренажна система буде справлятися.
10' Спочатку здалося, що у офсайді був Владислав і боковий арбітр підняв прапорець, проте після перегляду повтору основний суддя вказав на центр поля!
9' ГОООООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Караваєв прорвався лівим флангом, прострілив у штрафний майданчик на Буяльського, а той далі переадресував м'яч в район дальньої штанги на Супрягу, який не схибив по напівпорожнім воротам з пари метрів.
8' Віддало Динамо м'яч супернику на декілька хвилин, але бельгійці нічого не змогли створити у ці хвилини.
6' Правим флангом атакували кияни, але Родрігес виконав невдалу подачу у воротарський майданчик, м'яч прилетів точно в руки воротарю.
5' Удар з-за меж штрафного майданчика завдав Супряга, але м'яч пішов практично по центру воріт - Руф впевнено зловив м'яч.
4' По черзі контролюють м'яч обидві команди, без просування вперед.
2' Фол у центрі поля! Родрігеса штовхнули в спину.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Команди виходять на поле!
Нагадаємо, 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Також, напередодні матчу у Динамо змінився агент по трансферам
З'явилася інформація, що Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Гента
Визначилися стартові склади команд!
Київське Динамо зіграє перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти бельгійського Гента.
Матч відбудеться у середу, 23 вересня о 22:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.