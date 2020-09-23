Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Гента

Стали відомі комплекти форми команд

Сьогодні, 23 вересня, Динамо зіграє виїзний матч із бельгійським Гентом у рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

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Кияни зіграють в домашній білій формі (воротар - в чорному), а господарі - у синьому екіпіруванні (голкіпер - у червоному).

Нагадаємо, у Динамо змінився агент по трансферам.