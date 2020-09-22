Гент буде надзвичайно вмотивованим на матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Вім Де Декер.

"У мене таке відчуття, що гравці все більше пишуть нашу нову історію. Ми створили багато моментів в минулих матчах, тепер потрібно більше працювати над реалізацією. Це багато в чому пов'язано з довірою з боку тренерського штабу.

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Футболісти живуть такими матчами, як з Динамо. Це колосальний досвід. Будь-який футболіст хоче грати якомога більше. Зараз ми в кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Хлопці неймовірно мотивовані.

Ми не фаворити поєдинку? Я не люблю про це говорити. Але на папері фаворит протистояння - Динамо", - розповів Де Декер.