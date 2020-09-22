 Де Декер: Динамо фаворит у матчі з Гентом | Футбол | Champion.com.ua
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Де Декер: Динамо фаворит у матчі з Гентом

Сьогодні 21:59 674 0
Вім Де Декер прокоментував матч проти Динамо
Де Декер: Динамо фаворит у матчі з Гентом
#Динамо, #Гент, #Ліга чемпіонів

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гент буде надзвичайно вмотивованим на матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Вім Де Декер.

"У мене таке відчуття, що гравці все більше пишуть нашу нову історію. Ми створили багато моментів в минулих матчах, тепер потрібно більше працювати над реалізацією. Це багато в чому пов'язано з довірою з боку тренерського штабу.

Актуально: Гент - Динамо Київ: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Футболісти живуть такими матчами, як з Динамо. Це колосальний досвід. Будь-який футболіст хоче грати якомога більше. Зараз ми в кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Хлопці неймовірно мотивовані.

Ми не фаворити поєдинку? Я не люблю про це говорити. Але на папері фаворит протистояння - Динамо", - розповів Де Декер.

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