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Луческу: Гент - це серйозний суперник

Сьогодні 21:15 812 0
Мірча Луческу прокоментував матч проти Гента
Луческу: Гент - це серйозний суперник
#Динамо, #Гент, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо буде не просто у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

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"У першу чергу, відзначу, що Гент - дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це важко для будь-якої команди. Те, що Гент почав свій національний чемпіонат не кращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку Гент - це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над Мускроном і Рапідом, які ми розібрали", - розповів Луческу.

Нагадаємо, тренер Гента знає, як пройти Динамо у Лізі чемпіонів.

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