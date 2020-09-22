Луческу: Гент - це серйозний суперник

Динамо буде не просто у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

Актуально: Гент - Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

"У першу чергу, відзначу, що Гент - дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це важко для будь-якої команди. Те, що Гент почав свій національний чемпіонат не кращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку Гент - це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над Мускроном і Рапідом, які ми розібрали", - розповів Луческу.