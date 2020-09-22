Зоря не змогла підписати нападника Фенербахче

Зоря не змогла підсилити напад

19-річний іранський нападник турецького Фенербахче Алахх’яра Сайядманеш не перейде у Зорю.

Про це повідомляє Fanatik.

Нападник не зміг домовитися з луганським клубом про умови особистого контракту.

Відзначається, що Зорі була запропонована оренда іранця на 1,5 роки з можливістю викупу за 3,5 млн євро.

Сайядманеш став гравцем Фенербахче влітку минулого року. Але за команду зіграв лиш 3 матчі, а минулий сезон провів в оренді Істанбулспору (11 матчів - 1 гол).

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Шахтаря.