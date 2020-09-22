Філіппов: Прийшов час нових викликів

Форвард Олександр Філіппов назвав причини переходу із Десни в бельгійський Сінт-Трейден.

Про це розповів сам футболіст.

"Досить довго йшли переговори, була напруга. Я радий, що все нарешті закінчилося. Це виклик для для самого себе, хочеться перевірити, чи зможу я і що вийде. Спробувати новий етап в іншій країні і в іншому чемпіонаті, за яким стежать.

Хто радив? Радився з Тотовицьким, з Безусом, які грали тут. Дякую Роману за допомогу, він грав в Сінт-Трейдені і все мені розповів і допоміг.

Десна - це велика сім'я, яка дала мені все, що у мене є. Завжди буду їм вдячний за ставлення до мене і моєї сім'ї. Дякую і тренерам, і партнерам, і клубу. Без їх допомоги нічого б не вийшло, але зараз прийшов час нових викликів", - сказав Філіппов.