Філіппов: Прийшов час нових викликів

Джерело - footballua.tv.
Форвард Олександр Філіппов назвав причини переходу із Десни в бельгійський Сінт-Трейден.
Про це розповів сам футболіст.
"Досить довго йшли переговори, була напруга. Я радий, що все нарешті закінчилося. Це виклик для для самого себе, хочеться перевірити, чи зможу я і що вийде. Спробувати новий етап в іншій країні і в іншому чемпіонаті, за яким стежать.
Хто радив? Радився з Тотовицьким, з Безусом, які грали тут. Дякую Роману за допомогу, він грав в Сінт-Трейдені і все мені розповів і допоміг.
Десна - це велика сім'я, яка дала мені все, що у мене є. Завжди буду їм вдячний за ставлення до мене і моєї сім'ї. Дякую і тренерам, і партнерам, і клубу. Без їх допомоги нічого б не вийшло, але зараз прийшов час нових викликів", - сказав Філіппов.
Нагадаємо, Філіппов перейшов до бельгійського клубу.