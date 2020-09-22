Джерело - isport.ua.
Нападник Десни Олександр Філіппов продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії.
Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.
Футболіст перебрався в Сінт-Трейден.
Філіппов вже пройшов медогляд і підписав контракт з новим клубом. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Нагадаємо, що 27-річний форвард виступав за чернігівський клуб з 2016 року. У минулому сезони не рахунку футболіста 18 голів і чотири асисти в 32 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Філіппов міг опинитися в Іспанії.