Дію контрактів припинено

Джерело - ФК Чорноморець.

За обопільною згодою сторін було розірвано контракти між Чорноморцем, який виступає в Першій лізі, та футболістами Ігорем Сікорським та Олегом Остапенком.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

32-річний нападник Ігор Сікорський був у складі моряків з початку лютого 2020 року.

Для Остапенка це вже було друге повернення до Чорноморця, у складі команди він був з липня.

Раніше, Агробізнес прийняв рішення відрахувати Сікорського після того, як він провів відпустку в Санкт-Петербурзі, публікуючи в Instagram фотографії з гербом Росії.